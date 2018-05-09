«Бессмертный полк» объединил более 10 миллионов человек по всей России

Москва, 9 мая. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что более десяти миллионов человек приняли участие в акции «Бессмертный полку» по всей России.

«В рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось более 2900 мероприятий. — сказала представитель ведомства в интервью журналистам. — В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек».

В российской столице шествие собрало рекордное количество участников — более миллиона человек. Кроме того, более миллиона россиян приняли участие в акции в Санкт-Петербурге.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в пятый раз принял участие в шествии «Бессмертного полка». Глава государства прошел вместе с другими участниками акции по Красной площади, держа в руках портрет своего отца.

Акция «Бессмертный полк» стала традиционной не только для городов и поселков России, но и для всего мира. В этом году акция стала действительно мировой.