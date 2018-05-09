Меню
Политика
Россия потребовала от Украины наказать нападавших на главу Россотрудничества
Политика
МИД РФ: Новые санкции США – попытка поквитаться за неудачный удар по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Россия потребовала от Украины наказать нападавших на главу Россотрудничества

    110

    Россия потребовала от Украины наказать нападавших на главу Россотрудничества

    Киев, 9 мая. В посольстве РФ на Украине назвали «варварской атакой» нападение на главу представительства Россотрудничества Константина Воробьева в Киеве. В связи с этим российское диппредставительство требует от Киева провести расследование и наказать виновных в «бандитском нападении».

    Как говорится в заявлении, распространенном пресс-службой посольства, украинские радикалы облили Воробьева зеленкой и нечистотами, сопроводив «эту грязную хулиганскую выходку оскорблениями и угрозами физической расправы». 

    В посольстве потребовали от украинских властей провести оперативные следственные действия, привлечь виновных к ответственности и принять все необходимые меры для пресечения бесчинств тех, «кто действует безнаказанно, не считаясь с международными обязательствами Украины и ее внутренним законодательством».

    В среду украинские радикалы напали на Воробьева возле дома в центре Киева. Националисты облили дипломата зеленкой, когда тот шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал поступок радикалов «моральным уродством».

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.