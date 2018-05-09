Россия потребовала от Украины наказать нападавших на главу Россотрудничества

Киев, 9 мая. В посольстве РФ на Украине назвали «варварской атакой» нападение на главу представительства Россотрудничества Константина Воробьева в Киеве. В связи с этим российское диппредставительство требует от Киева провести расследование и наказать виновных в «бандитском нападении».

Как говорится в заявлении, распространенном пресс-службой посольства, украинские радикалы облили Воробьева зеленкой и нечистотами, сопроводив «эту грязную хулиганскую выходку оскорблениями и угрозами физической расправы».

В посольстве потребовали от украинских властей провести оперативные следственные действия, привлечь виновных к ответственности и принять все необходимые меры для пресечения бесчинств тех, «кто действует безнаказанно, не считаясь с международными обязательствами Украины и ее внутренним законодательством».

В среду украинские радикалы напали на Воробьева возле дома в центре Киева. Националисты облили дипломата зеленкой, когда тот шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал поступок радикалов «моральным уродством».