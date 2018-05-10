Сирия, 10 мая. В Идлибе было обнаружено массовое захоронение жертв боевиков «Ан-Нусры»***. При обстреле террористами жилых районов Дамаска погибли не менее пяти мирных жителей. САА готовится к началу новой военной операции на западе Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в западной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали позиции ИГ1 на юге от Дамаска; перебросили подкрепление в район Эс-Сувейды; подверглись ударам Израиля на юго-западе Дамаска; стягивали силы к западным окраинам Идлиба; обнаружили общую могилу в Идлибе.

«Исламское государство»1: обстреляло мирные кварталы столицы, погибли мирные жители; попыталось атаковать ВС Ирака в провинции Салах Эд-Дин при помощи смертника; вело бои с САА на западе Дейр-эз-Зора.

Сирийская свободная армия** (ССА): лишилась одного из главарей на юго-западе Даръа; противостояла «Халид ибн Аль-Валид» в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: взяла на себя ответственность за нападение на САА на юге Даръа; оказалась под ударом САА на юго-востоке Идлиба; потеряла одного из лидеров на севере провинции Идлиб; организовала взрыв в северной части Эс-Сувейды.

ВС Турции: направили военных для строительства наблюдательного пункта у границы между Алеппо и Идлибом.

Курды: вели бои с ИГ в районе населенного пункта Аль-Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: направила солдат и технику курдам в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: задержали бывшего ИГИЛовца в городе Мосул в провинции Ниневия в Ираке.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки продолжились вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственных формирований. Как передавал военный источник в сети Twitter (markito0171), под обстрелом боевиков оказались центральные районы Дамаска — площади Марджа и Аль-Майсат, а также здание торгового центра. В результате ударов террористов погибли не менее пяти сирийских граждан, пострадали около 20 мирных жителей. В ответ правительственные подразделения открыли огонь по зонам дислокации радикалов в районе Хаджар Аль-Асвад и вблизи лагеря «Аль-Ярмук».

Появилась информация о последствиях израильских ударов на юго-западе региона у населенного пункта Аль-Кисва. Согласно данным агентства новостей SANA News, взрывы, вызванные падением ракет, привели к гибели восьми бойцов проасадовских сил и семи гражданских лиц. Тем не менее несколько ракет были сбиты сирийскими комплексами ПВО, передавал новостной портал Ynet News.

К вечеру стало известно о завершении эвакуации исламистов в рамках договоренности с правительством Сирии. Все боевики вместе со своими семьями покинули населенные пункты Бабила, Ялда и Бейт-Сахм и выехали в Идлиб и Алеппо.

Провинция Алеппо

К городу Аль-Баб в течение дня продолжили прибывать боевики вооруженной оппозиции, вывезенные из Дамаска по условиям мирного соглашения с властями САР. Согласно информации Twitter-канала (jisrtv), новая партия радикалов подверглась тщательному досмотру со стороны Сирийской свободной армии (ССА), контролирующей данные территории.

Тем временем к западным окраинам Алеппо прибыл очередной турецкий военный конвой. По сведениям военного источника в сети Twitter (MGhorab3), в районе Ар-Рашидин у границы с Идлибом будет установлен новый опорный пункт для мониторинга за соблюдением условий астанинского мирного соглашения.

Провинция Дейр-эз-Зор

На территориях, занимаемых курдскими радикалами, продолжились боестолкновения между террористами «Исламского государства» и проамериканскими отрядами Сирийской демократической армии**** (SDF). Согласно сведениям новостного агентства DeirEzzor 24, противоборствующие стороны вели бои у города Аль-Хаджин. Twitter-канал (soundandpic) сообщал, что силы западной коалиции во главе с США предоставили курдским отрядам солдат и военную технику, тем не менее никаких данных о потерях со стороны ИГИЛовцев до сих пор не поступало.

Между тем правительственные подразделения продолжили борьбу с подпольными группами боевиков, скрывающимися на территории Сирийской пустыни на западе Дейр-эз-Зора. Поддержку силам САР оказывали ВВС Сирии, передавал информационный портал Al Masdar News.

Провинция Даръа

В первой половине дня на юго-западе Даръа в районе шоссе Нава — Шейх Саад произошло убийство командира одной из бригад Сирийской свободной армии (ССА) под названием «Шива Нава». После сообщений о том, что к нападению причастны радикалы исламистской организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством», «свободная армия» возобновила боестолкновения с террористами. Как передавал военный источник в сети Twitter (jisrtv), исламисты вооруженной оппозиции ударили по военным объектам «Халид ибн Аль-Валид» в районе населенного пункта Джиллен. Сведений о потерях со стороны террористической группировки все еще не поступало.

Стало известно, что за нападением на группу бойцов проправительственных подразделений, произошедшим два дня назад, стоят боевики «Джебхат Ан-Нусры»1. Об этом заявил Twitter-канал формирования.

Провинция Идлиб

На протяжении всего дня правительственные войска готовились к началу новой военной операции на западе Идлиба. Новостное агентство Al Masdar News передавало, что Сирийская арабская армия (САА) перебрасывает дополнительные отряды к городу Джиср Аш-Шугур. Вместе с тем в зонах дислокации джихадистов работали российские ВКС. Поступала информация о том, что воздушные атаки авиации РФ вынудили радикалов «Исламского движения Восточного Туркестана» отступить от ряда позиций.

Была найдена новая общая могила жертв боевиков. Военнослужащие сил САР обнаружили более 50 тел мирных жителей, в том числе женщин и детей, похороненных в населенном пункте Аль-Хощн Аль-Кибр на территориях, ранее зачищенных от боевиков правительственными войсками.

Во второй половине дня на линии разграничения сил армии Башара Асада и боевиков «Тахрир Аш-Шам» вновь вспыхнуло вооруженное противостояние. По данным интернет-портала Emaan News Center, артиллерия САА ударила по расположениям исламистов вблизи деревни Аль-Хубейт.

Тем временем на севере Идлиба неизвестными был убит один из высокопоставленных главарей «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Неизвестные застрелили боевика на подступах к городу Маарет Мисрин. Поступали сообщения о том, что нападавшими могли быть гражданские лица, выступающие против оккупации «Ан-Нусры».

Провинция Эс-Сувейда

После полудня в северной части региона недалеко от границы с соседней провинцией Даръа прогремел мощный взрыв. Как передавал Twitter-канал (anteebah_alSham), детонировала бомба, установленная исламистами вооруженной оппозиции, базирующимися в Даръа. При взрыве погибли восемь бойцов проправительственных ополченческих отрядов, передвигавшиеся на автомобиле.

Позднее поступала информация о том, что к столице региона были передислоцированы дополнительные подразделения союзников Сирийской арабской армии (САА). Проасадовские подразделения прибыли к военному аэродрому «Аль-Тела».

Ирак

Боевики подпольно действующих групп «Исламского государства» предприняли новую попытку организовать теракт в провинции Салах Эд-Дин. По информации новостного портала Iraqi News, террорист-смертник ИГ приблизился к опорному пункту вооруженных сил Ирака у города Самарра, однако военнослужащим удалось уничтожить боевика прежде, чем он успел активировать на себе взрывное устройство.

Во второй половине дня в провинции Ниневия в Мосуле был задержан один из бывших сторонников террористической группировки. Сообщалось, что после освобождения города в июле 2017 года боевик скрывался под видом местного жителя. Тем не менее во время оккупации населенного пункта террористами ИГИЛовец служил смотрителем в тюрьме, где находились в заключении невинные мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)