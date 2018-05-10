Сирия, 10 мая. Террористы ИГИЛ1 и курды заключили соглашение о передаче поселка на юге Дейр-эз-Зора под контроль SDF****. Десять исламистских группировок объединились в коалицию для противостояния «Хезболле» в Эль-Кунейтре. ИГ1 расставляет снайперов на крышах зданий в южной части Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают наносить урон террористам на южной окраине столицы; раскрыли обман боевиков «Ахрар аш-Шам», пытавших вывезти оружие и технику из Растанского котла.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 приняла участие в создании произраильской коалиции исламистов в провинции Эль-Кунейтра.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): формирует новые снайперские позиции на крышах домов в столичном районе Ат-Тадамун; ограничило использование средств связей во избежание утечек информации на юге Дамаска.

Курды: приняли под свой контроль поселение Багуз Фаукани на юге провинции Дейр-эз-Зора по итогам переговоров с главарями ИГ; сообщили, что спикер военного совета Манбиджа вернулся к своим обязанностям после попытки покушения на него.

Провинция Дамаск

«Исламское государство» продолжает упорно сопротивляться на юге Дамаска, несмотря на большие территориальные потери и колоссальный урон, нанесенный джихадистам Сирийской арабской армией (САА). Сейчас террористическая группировка пытается держать оборону в центральных и юго-восточных кварталах района Ат-Тадамун, передает военный источник в Twitter (@C_Military1). Для сдерживания штурмовых групп войск САР полевые командиры создают временные снайперские позиции на крышах зданий. Также главари ИГ ограничили использование средств связи в своих рядах в целях повышения мер скрытного управления. Для обмена информацией используются связные. При этом не исключается возможность того, что оставшиеся бандгруппы ИГИЛ попытаются вырваться из зоны блокирования в густонаселенные районы столицы, где затем постараются уйти от преследования.

Провинция Алеппо

Спикер курдского военного совета города Манбидж Ширван Дервиш вернулся к исполнению обязанностей после покушения на него, сообщает один из новостных Twitter-каналов (@AzadiRojava) так называемого Курдистана. Нападение на него, как утверждают сами курды, было совершено бойцами ополченческого движения «Аль-Каям», выступающего против незаконного присутствия Отрядов народной самообороны (YPG) и войск международной коалиции во главе с США на северо-востоке арабской республики. Также отмечается, что вернувшись к своей деятельности, Дервиш первым делом дал интервью агентству Reuters, в котором рассказал о строящейся военной базе американцев в окрестностях Манбиджа. По его словам, данный объект был развернут в срочном порядке, «дабы пресечь военную агрессию Турции». Он также отметил, что на базе в настоящий момент также дислоцируются французские военнослужащие.

Провинция Хомс

Боевики, несколько лет подряд удерживавшие Растанский котел, в настоящий момент соблюдают режим прекращения огня и продолжают передачу вооружения и техники военнослужащим САА в рамках соглашения о капитуляции, заключенном ими с сирийской армией благодаря помощи российского Центра по примирению. В настоящее время также продолжается вывод отрядов вооруженной оппозиции и членов семей радикалов в северные районы Сирии, контролируемыми протурецкими боевиками. При этом в ходе эвакуации было замечено, что члены группировки «Ахрар аш-Шам» пытаются вывести с территории своего бывшего анклава максимальное количество исправной техники и оружия, при этом сдавая поврежденные и неисправные боевые средства войскам САР. Об этом сообщает информационный ресурс в соцсети Twitter (@SyriaWar2).

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации военных источников портала Al Masdar News, лидеры курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF) и главари «Исламского государства» провели переговоры, в ходе которых заключили соглашение о передаче населенного пункта Багуз Фаукани, расположенного на юге провинции Дейр-эз-Зор к востоку от Евфрата, в ведение курдов. Отмечается, что практически никаких военных столкновений между сторонами на этом направлении зафиксировано не было. Предполагается, что между ИГИЛ, «Демократическими силами» и курирующими курдов Соединенными Штатами существуют договоренности, предусматривающие порядок распределения территорий и нефтяных ресурсов восточной половины Дейр-эз-Зора. Согласно официальным заявлениям Пентагона, Вашингтон и SDF ведут борьбу против террористов в этом регионе, однако, как отмечают многие эксперты, за весь текущий год никаких значительных успехов ими достигнуто не было, а в результате продолжающихся авиаударов ВВС США гибнут в основном местные жители.

Провинция Эль-Кунейтра

Главари десяти местных исламистских бандформирований приняли решение объединить усилия и сформировать единый штаб с целью противостояния проправительственным бойцам ливанской организации «Хезболла» в районе Голанских высот, передает в Twitter (@badly_xeroxed) военный источник. Согласно предположению многих сирийских активистов, данная мера была бы крайне выгодна Израилю, тем более в условиях обострившегося противостояния с Ираном. Предполагается, что новая коалиция будет напрямую финансироваться Тель-Авивом и обеспечивать незаконный контроль Израиля на оккупированной им части Голан. Также отмечается, что ряд группировок, присоединившихся к новому исламистскому альянсу, непосредственно связаны с главарями «Джебхат Фатх аш-Шам».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)