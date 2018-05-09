Сирия, 9 мая. 45 тел террористов ИГ1 и членов их семей, казненных «Нусрой»***, были обнаружены на востоке провинции Идлиб. Пять высокопоставленных лидеров ИГ были арестованы ВС Ирака у границы с Сирией. Была завершена эвакуация боевиков из Дамаска на север САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили эвакуацию боевиков из Дамаска на север Сирии; продолжают конфисковать оружие у исламистов на севере Хомса; обнаружили тела 45 террористов ИГ и членов их семей, казненных «Нусрой» в Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам со стороны САА на окраине города Аль-Латамина на севере провинции Хама.

ВС Ирака: задержали пятерых высокопоставленных лидеров ИГ, попытавшихся проникнуть в Ирак.

ВС Турции: приостановили эвакуацию исламистов из провинции Хомс в Алеппо.

Провинция Дамаск

Появилась информация о том, что последняя группа боевиков вооруженной оппозиции и членов их семей покинула населенные пункты Бабила, Ялда и Бейт-Сахм на юге от Дамаска и была эвакуирована на север Сирийской Арабской Республики (САР) в провинции Алеппо и Идлиб. Как передает информационное агентство Al Masdar News, данные территории находятся под контролем правительственных подразделений впервые с 2012 года. Военнослужащие САР и союзные им палестинские военизированные формирования уже вошли на территорию Ялды, сообщают военные источники AMN. Ожидается, что в ближайшее время начнется зачистка освобожденных районов от следов военного присутствия исламистов.

Провинция Хомс

Приостановилась эвакуация радикалов антиправительственных группировок из Хомса в Алеппо. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, турецкие вооруженные силы обратились к России с просьбой отложить вывоз новой партии боевиков до завтра, пока все прибывшие исламисты не будут доставлены в лагеря для беженцев, созданные в городах Джараблус и Аль-Баб. Сообщается, что на данный момент в соответствии с условиями мирного соглашения между правительством САР и силами вооруженной оппозиции провинцию покинули более шести тысяч боевиков. Между тем оставшиеся джихадисты продолжают сдавать оружие и боеприпасы перед предстоящей эвакуацией. Среди вооружения, конфискованного военнослужащими САА: БМП, минометы, пулеметы, артиллерийские установки, ПТУР, а также несколько самодельных ракет и взрывные устройства.

Провинция Даръа

Стали известны подробности нападения на высокопоставленного лидера Сирийской свободной армии (ССА), произошедшего в первой половине дня. По словам активистов вооруженной оппозиции, главарь бригады «Шива Нава» по прозвищу Хамада Сари Аль-Шаркави был убит, когда неизвестные исламисты открыли огонь по его автомобилю на юго-западе провинции. Сообщается, что данное формирование является одной наиболее крупных группировок в составе ССА. Несмотря на то, что до сих пор ни одна из антиправительственных организаций не взяла на себя ответственность за организацию нападения, предполагается, что в убийстве замешаны члены «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству»1.

Провинция Идлиб

На востоке региона было найдено массовое захоронение террористов «Исламского государства», казненных радикалами вооруженной оппозиции. Тела ИГИЛовцев были обнаружены в районе населенного пункта Аль-Хувин. Напомним, в начале этого года под натиском Сирийской арабской армии (САА), выступающей при поддержке российской авиации, боевики ИГ бежали с территорий на востоке Хамы в сторону районов, подконтрольных исламистам объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1, где были убиты. Как передает информационный портал Al Masdar News, в общей могиле были захоронены порядка 45 боевиков, а также члены их семей.

Провинция Хама

Оппозиционный военный источник в социальной сети Twitter (emaannewscenter1) вновь сообщает о взаимных обстрелах между Сирийской арабской армией (САА) и силами террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» на севере региона. Артиллерийские дивизионы правительственных войск продолжают вести огонь по фортификационным сооружениям джихадистов в районе населенного пункта Аль-Латамина. Информация о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент уточняется.

Ирак

Новостное агентство Hindustan Times сообщает о том, что военнослужащим иракской армии удалось задержать пятерых высокопоставленных лидеров «Исламского государства», пытавшихся проникнуть на территорию Ирака из Сирии. Как передают иракские телеканалы, спецоперация увенчалась успехом благодаря сотрудникам службы разведки. Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил о том, что против подпольных групп террористической группировки будут приняты все необходимые меры. Ранее в приграничных районах осуществили боевые вылеты иракские ВВС.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)