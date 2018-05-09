Вертолет рухнул в океан недалеко от пляжа в Рио-де-Жанейро, есть жертвы

Бразилиа, 9 мая. Вертолет рухнул возле пляжа в бразильском Рио-де-Жанейро. По информации телеканала «Глобу», в результате инцидента погиб пилот, еще три человека, находившиеся на борту, пострадали.

Как стало известно, вертолет упал в океан в 200 метрах от пляжа Барра-да- Тижука в западной части Рио. Воздушное судно было отнесено течением почти на один километр.

Жертвой стал 57-летний пилот вертолета. По предварительной информации, при падении мужчина повредил позвоночник, после чего захлебнулся. Врачи госпитализировали троих пассажиров.

Напомним, 5 апреля на юго-западе Франции произошла авиакатастрофа: недалеко от аэродрома города Либурн потерпел крушение вертолет.