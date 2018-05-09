Пашинян хочет безвизовый режим с ЕС и дружбу с Ираном, Турцией и США

Ереван, 9 мая. Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что намерен добиваться отмены визового режима со странами ЕС, а еще завести плодотворную дружбу с США, Турцией и Ираном, насколько бы ни было сложно вести такую разновекторную политику. Об этом сообщили корреспонденты ФАН из Армении.

По словам политика, договор с ЕС важен для Армении и ее граждан, и надо сделать упор именно на улучшение взаимоотношений с европейскими странами.

«Для нас очень важен договор с ЕС. Мы надеемся, что все страны ЕС ратифицируют соглашение, и мы договоримся о безвизовом режиме», — отметил Пашинян.

Впрочем, пока это все на словах. Точной программы, каким образом премьер рассчитывает добиться отмены визового режима, у него пока нет, так же как и идей о том, что нужно сделать, чтобы вновь подружиться с Турцией. Но и это необходимо.

«Вы знаете, что предусловия есть у Турции. Это нелогично, потому что установлению двухсторонних дипломатических отношений мешают отношения с третьей страной», — сказал премьер.

Такие же слова прозвучали и о сотрудничестве с США. В чем оно будет заключаться Пашинян пока еще не знает, но то, что оно будет успешным, уверен. И при этом он же совершено неожиданно заговорил об углубленном взаимодействии с Ираном.

«Иран – непосредственный сосед Армении и наше правительство намерено развивать отношения с Ираном», — подчеркнул Пашинян.

С учетом того, что именно сегодня США вышли из соглашения по ядерной программе Ирана, такое заявление выглядит весьма странным. Но Пашинян уверен, что американский президент Дональд Трамп сможет разобраться в ситуации и сделать верные шаги в урегулировании конфликта.

А вот антиармянские силы в Азербайджане уже назвали подобный настрой Пашиняна «послевыборной эйфорией неофита большой политики». Кроме того, они заявили, что его предложения «пока что вызывают больше недоумения, чем понимания».