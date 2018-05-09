Ради «Бессмертного полка» в Мюнхене перекрыли улицы в центре города

Мюнхен, 9 мая. В Мюнхене прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли около трехсот человек. Чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение колонны, полиция ненадолго перекрыла для автомобилей площадь Одеонсплатц и улицу Бриннерштрассе. Вместе участниками акции прошел и корреспондент ФАН.

Участники акции начали собираться в парке Хофгартен возле мемориала погибшим в Первой и Второй мировых войнах. «Бессмертный полк» в Мюнхене проходит лишь второй раз, поэтому прохожих явно удивляли и фотографии ветеранов, и советские знамена, и старая военная музыка.

Это русские, они отмечают годовщину победы над нацизмом, – объясняли любопытствующим прохожим полицейские, наблюдающие за порядком на акции.

В 17:00 (18:00 мск) колонна построилась и выдвинулась в направлении Вечного огня, горящего на Площади Жертв Национал-Социализма. В колонне шли, в основном, представители русской общины Мюнхена, однако были и те, кто прилетел в Баварию специально, чтобы принять участие в акции – как студенты Тамбовского государственного технического университета. Многие участники пришли с детьми.

Участники шествия шли под музыку, с удовольствием исполняя советские песни о войне. Впереди колонны двигались два полицейских, чтобы обеспечить свободное прохождение шествия до Вечного огня. Одна из центральных площадей города Одеонсплатц и улица Бримерштрассе были полностью перекрыты для движения машин, чтобы «Бессмертный полк» прошел до Площади Жертв Национал-Социализма. Во времена нацисткой Германии на этой площади располагалось управление мюнхенского гестапо; после войны был установлен Вечный огонь в память жертвам нацизма. А сегодня на площади развевались советские знамена.

Участники акции возложили к монументу цветы и почтили память погибших на войне минутой молчания.

Всего 9 мая в этом году в Германии прошли более двадцати шествий в рамках акции «Бессмертный полк». Наиболее масштабное празднование состоялось в Берлине.