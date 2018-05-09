«Меня чуть не затоптали, а президент спас»: ветеран рассказал, как ему помог Путин

Москва, 9 мая. На параде Победы на Красной площади президент России Владимир Путин пресек возникший по дороге неловкий момент: к главе государства пытался прорваться ветеран Великой Отечественной войны. Однако один из сотрудников ФСО начал отталкивать пожилого человека. Ветеран рассказал в интервью, как его спас российский лидер.

Дмитрий Сыркашев рассказал в интервью «Комсомольской правде», что хотел поздравить Владимира Путина с Днем Победы, поэтому пытался прорваться к нему. Как оказалось, разговор с президентом у него начался еще на трибуне.

«Когда мы с трибуны сошли, между нами втиснулось человек 20 фотографов, охраны... Он увидел, как меня там чуть не затоптали… И меня, так сказать, спас. И я вместе с ним пошел к могиле Неизвестного солдата», — сообщил ветеран.

Пожилой ветеран рассказал, что пока они шли по Красной площади, он рассказал Путину о том, как прошла у него война — штурмовал Смоленск, получил тяжелое ранение в Белоруссии, выздоровел и пошел в Восточную Пруссию.