Пашинян надеется, что Саргсян откажется от своего особняка

Ереван, 9 мая. Новоизбранный премьер-министр от оппозиции Никол Пашинян рассказал журналистам, что правительство Армении не будет отнимать у бывшего премьера Сержа Саргсяна его привилегии. При этом он отметил, что надеется на отказ экс-чиновника от положенного ему особняка. Об этом сообщили корреспонденты ФАН из Еревана.

«Мы не будем настаивать на лишении Сержа Саргсяна положенных ему привилегий. Однако, считаю, что наше правительство уважит обращение Сержа Саргсяна об отказе от особняка», — сказал Пашинян.

Кроме того, новый премьер отметил, что Саргсян может не бояться преследований и будет свободно находиться на территории Армении. Как считает Пашинян, такое возможно только с учетом того, как прошла эта «революция любви».

По его словам, Армения должна избежать любых проявлений враждебности по отношению ко всем категориям своих граждан, и пока что все идет в нужном направлении.