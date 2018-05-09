Дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына определены — Помпео

Вашингтон, 9 мая. Государственный секретарь Майк Помпео сообщил, что дата и место встречи американского президента Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном будут объявлены в начале следующей недели. Об этом он заявил по итогам своего визита в КНДР.

«Дата, место и время определены», — подчеркнул Помпео.

Госсекретарь США выразил надежду, что объявить дату и место встречи лидеров США и КНДР удастся в начале следующей недели. Об этом он заявил на борту своего самолета на японской базе Йокота.

Ранее Помпео сообщил, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может продлиться два дня, если им будет, что обсудить.