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Дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына определены — Помпео
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    Дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына определены — Помпео

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    Дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына определены — Помпео

    Вашингтон, 9 мая. Государственный секретарь Майк Помпео сообщил, что дата и место встречи американского президента Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном будут объявлены в начале следующей недели. Об этом он заявил по итогам своего визита в КНДР.

    «Дата, место и время определены», — подчеркнул Помпео.

    Госсекретарь США выразил надежду, что объявить дату и место встречи лидеров США и КНДР удастся в начале следующей недели. Об этом он заявил на борту своего самолета на японской базе Йокота.

    Ранее Помпео сообщил, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может продлиться два дня, если им будет, что обсудить.

    Автор: Дарья Смолина
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