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Сирия: в центре Алеппо прошел «Бессмертный полк»
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    Сирия: в центре Алеппо прошел «Бессмертный полк»

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    Сирия: в центре Алеппо прошел «Бессмертный полк»

    Алеппо, 9 мая. В центре сирийского Алеппо прошла акция «Бессмертный полк». Участие в ней приняли жители города, а также офицеры российского центра по применению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике и представители российской диаспоры.

    «Сегодня в акции «Бессмертный полк смешались портреты героев Великой Отечественной Войны и бойцов сирийской армии, погибших в борьбе с террористами в минувшие годы, — рассказал РИА Новости один из участников акции. — Мы вместе с российскими офицерами и нашими русскими братьями почтили память героев».

    Поздравительные слова прозвучали из уст начальника отдела ЦПВС по городу Алеппо Сергея Попова, а также представителей местных органов власти.

    Стоит отметить, что по всей России в колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек.

    Автор: Тимур Румянцев
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