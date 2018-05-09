Сирия: в центре Алеппо прошел «Бессмертный полк»

Алеппо, 9 мая. В центре сирийского Алеппо прошла акция «Бессмертный полк». Участие в ней приняли жители города, а также офицеры российского центра по применению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике и представители российской диаспоры.

«Сегодня в акции «Бессмертный полк смешались портреты героев Великой Отечественной Войны и бойцов сирийской армии, погибших в борьбе с террористами в минувшие годы, — рассказал РИА Новости один из участников акции. — Мы вместе с российскими офицерами и нашими русскими братьями почтили память героев».

Поздравительные слова прозвучали из уст начальника отдела ЦПВС по городу Алеппо Сергея Попова, а также представителей местных органов власти.

Стоит отметить, что по всей России в колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек.