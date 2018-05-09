МИД РФ объяснил, зачем США ввели санкции против российских оборонных структур

Москва, 9 мая. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда иностранных юридических и физических лиц за якобы нарушение национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, о чем сообщается в Федеральном реестре США. Как отметили в министерстве иностранных дел РФ, Вашингтон такими действиями пытается отыграться за фиаско ракетной атаки против Сирии, которая прошла 14 апреля.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства сказано, что «в реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права».

Это объясняется тем, что в американских черных списках оказались 183-й гвардейский зенитный ракетный полк Вооруженных сил РФ и Гатчинский учебный центр зенитных войск Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского.

«Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров», — добавили в министерстве.

Отметим, что Вашингтон принял решение ввести санкции против ряда российских, китайских, северокорейских, иранских оборонных структур, а также организаций из Саудовской Аравии и Турции.

14 апреля возглавляемая США коалиция выпустила более 100 ракет по САР. Как сообщало Минобороны РФ, 71 ракету сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО.