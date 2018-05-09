«Наводили ужас на ВСУ»: РСЗО «Чебурашка» и «Снежинка» впервые показали в ДНР

Донецк, 9 мая. Реактивные системы залпового огня «Снежинка» и «Чебурка», произведенные в ДНР, были впервые продемонстрированы в Донецке в День Победы. Видео с РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка» было опубликовано на канале WarDoc на платформе YouTube.

Жителям республики продемонстрировали за рамками военного парада в честь Дня Победы достижения донецкого военно-промышленного комплекса.

«Снежинка» наводила ужас на ВСУ», — сообщает WarDoc.

Подробные характеристики реактивных систем залпового огня в сюжете не представили. Но из опубликованного видео видно, что «Снежинка» способна выполнить залп двумя ракетами, а «Чебурашка» может запустить ракет в несколько раз больше.