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«Наводили ужас на ВСУ»: РСЗО «Чебурашка» и «Снежинка» впервые показали в ДНР
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    «Наводили ужас на ВСУ»: РСЗО «Чебурашка» и «Снежинка» впервые показали в ДНР

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    «Наводили ужас на ВСУ»: РСЗО «Чебурашка» и «Снежинка» впервые показали в ДНР

    Донецк, 9 мая. Реактивные системы залпового огня «Снежинка» и «Чебурка», произведенные в ДНР, были впервые продемонстрированы в Донецке в День Победы. Видео с РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка» было опубликовано на канале WarDoc на платформе YouTube.

    Жителям республики продемонстрировали за рамками военного парада в честь Дня Победы достижения донецкого военно-промышленного комплекса.

    «Снежинка» наводила ужас на ВСУ», — сообщает WarDoc.

    Подробные характеристики реактивных систем залпового огня в сюжете не представили. Но из опубликованного видео видно, что «Снежинка» способна выполнить залп двумя ракетами, а «Чебурашка» может запустить ракет в несколько раз больше. 

     

    Автор: Дарья Смолина
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