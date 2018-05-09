Apple нашла способ защитить смартфон от взлома спецслужбами

Москва, 9 мая. Американская компания Apple нашла способ защитить свои смартфоны от спецслужб. Как сообщает портал Techcrunch.com, вскоре будет добавлена функция, которая усложнит возможность получить доступ к данным «айфонов».

Так, режим ограниченного доступа USB был обнаружен в коде iOS 11.4. Если устройство остается заблокированным в течение недели, то нововведение отключает USB-данные у телефона.

Как правило, смартфон подозреваемого оставляют заблокированным до прихода экспертов в случае, если спецслужбам или полиции не удается получить к нему доступ. В настоящее время режим ограниченного доступа USB не позволит получить личные данные пользователя после длительной блокировки телефона.

Отмечается, что после ввода пароля владелец смартфона сможет пользоваться любыми функциями устройства, таким образом подобное ограничение не создаст никаких проблем.