Встреча Трампа с Ким Чен Ыном может продлиться два дня — Помпео

Вашингтон, 9 мая. Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что встреча американского президента Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном может продлиться два дня, если им будет, что обсуждать.

По словам Помпео, планируется, что встреча президента США и лидера КНДР будет идти один день, но если им будет, что еще обсудить, «будет возможность продлить ее на второй день». Об этом он рассказал на борту своего самолета на японской базе Йокота.

Ранее Помпео заявил, что провел плодотворную встречу в Пхеньяне с Ким Чен Ыном. Об этом он написал на странице в Twitter.