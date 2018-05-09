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Трамп рассказал о сроках ввода санкций против Ирана
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    Трамп рассказал о сроках ввода санкций против Ирана

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    Трамп рассказал о сроках ввода санкций против Ирана

    Нью-Йорк, 9 мая. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в самое ближайшее время Вашингтон введет новые ограничительные меры в отношении Ирана. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

    По словам американского лидера, санкции против Тегерана последуют «очень скоро». Как отметил Трамп, «будут очень серьезные последствия» в случае, если Иран приступит к разработке ядерной программы.

    Ранее сообщалось, что власти США приняли решение ввести санкции против ряда российских, китайских, северокорейских, иранских оборонных структур, а также организаций из Саудовской Аравии и Турции. 

    Напомним, что Соединенные Штаты Америки выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года — соглашения по ядерной программе Ирана, соответствующее решение накануне принял Трамп.

    Автор: Тимур Румянцев
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