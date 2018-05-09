СМИ сообщили о взрыве на вокзале в Брюсселе

Брюссель, 9 мая. Громкий звук взрыв был слышен на Южном вокзале Брюсселя (South/Gare du Midi). По информации местных СМИ, в настоящее время проводится эвакуация, к зданию подъезжают кареты скорой помощи и автомобили полиции.

Как сообщает газета Le Soir, ни один человек не пострадал, хотя на станции некоторое время была паника.

Стоит напомнить, что 22 марта 2016 года на станции метро и в аэропорту Брюсселя произошла серия террористических актов. Тогда жертвами террористов стали 30 человек, еще 300 получили ранения.