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СМИ сообщили о взрыве на вокзале в Брюсселе
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    СМИ сообщили о взрыве на вокзале в Брюсселе

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    СМИ сообщили о взрыве на вокзале в Брюсселе

    Брюссель, 9 мая. Громкий звук взрыв был слышен на Южном вокзале Брюсселя (South/Gare du Midi). По информации местных СМИ, в настоящее время проводится эвакуация, к зданию подъезжают кареты скорой помощи и автомобили полиции.

    Как сообщает газета Le Soir, ни один человек не пострадал, хотя на станции некоторое время была паника.

    Стоит напомнить, что 22 марта 2016 года на станции метро и в аэропорту Брюсселя произошла серия террористических актов. Тогда жертвами террористов стали 30 человек, еще 300 получили ранения.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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