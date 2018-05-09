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Сирия: корреспондент ФАН посетил место обстрела и раненых под огнем ИГИЛ жителей Дамаска
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    Сирия: корреспондент ФАН посетил место обстрела и раненых под огнем ИГИЛ жителей Дамаска

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    Дамаск

    Засевшие в южных пригородах Дамаска террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) сегодня утром обстреляли центральные кварталы города. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской столице посетил место происшествия, а также навестил пострадавших под огнем ИГ1 мирных жителей в одной из близлежащих больниц. Эксклюзивные видеоматериалы — в нашей статье.

    Под обстрелом оказалась площади Марджа и Аль-Мисат. Как сообщил репортеру ФАН источник в полиции Дамаска, в результате падений двух мин в этом районе погибли два человека, еще 14 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Огонь велся с позиций ИГИЛ1 в северных кварталах южного пригорода столицы Хаджар Аль-Асвад, который по-прежнему частично оккупирован террористической организацией.

    Раненые

    Во время визита в госпиталь, куда были доставлены пострадавшие под обстрелом жители, наш корреспондент выяснил, что жизням большинства раненых в настоящий момент уже ничего не угрожает. Несколько человек, по словам врачей, однако, все еще находятся в критическом состоянии.

    Место обстрела пока по-прежнему оцеплено, здесь работает следственная группа. Тем не менее репортер ФАН смог запечатлеть автомобили с выбитыми окнами, оказавшиеся в зоне поражения, а также близлежащее офисное здание, получившее частичные повреждение. Корреспонденту ФАН удалось войти внутрь и снять на видео последствия обстрела в одном из кабинетов, в частности — вылетевшую оконную раму и разбитые стекла.

    Последствия обстрела боевиков

    Источник в полиции также сообщил ФАН, что позже еще несколько мин было выпущено по кварталам Захра и Дофа Аль-Шука, прилегающим к району Ярмук на южной окраине города. В них разорвалось еще по одному снаряду. Сведения о жертвах и разрушениях на этом направлении пока что уточняются.

    Ярмук

    Сирийская арабская армия (САА) в настоящее время завершает операцию по уничтожению террористического анклава ИГИЛ в южных предместьях Дамаска. В короткий срок подразделениям САА удалось достичь значительных успехов и зачистить больше половины удерживаемого террористами района. Сейчас в их оккупации остаются лишь части пригородов Хаджар Аль-Асвад и Ярмук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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