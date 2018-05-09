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Лидеры Ирана и Франции договорились продолжить работу для соблюдения иранского соглашения
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    Лидеры Ирана и Франции договорились продолжить работу для соблюдения иранского соглашения

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    Лидеры Ирана и Франции договорились продолжить работу для соблюдения иранского соглашения

    Париж, 9 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Ирана Хасан Роухани договорились продолжить совместную работу со всеми заинтересованными сторонами для дальнейшего выполнения соглашения по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

    Макрон и Роухани провели телефонный разговор в среду, 9 мая, в результате чего лидеры Франции и Ирана пришли к договоренностям.

    «Президент Франции и президент Ирана договорились продолжать совместную работу в координации со всеми заинтересованными сторонами для продолжения выполнения соглашения по иранской ядерной программе и сохранения стабильности в регионе. Министры иностранных дел встретятся для обсуждения этой перспективы», — говорится в сообщении.

    Лидеры Ирана и Франции договорились продолжить работу для соблюдения иранского соглашения

    Ранее стало известно, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит выполнять свои обязательства по соглашению с Ираном.

     

    Автор: Дарья Смолина
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