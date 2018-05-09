Лидеры Ирана и Франции договорились продолжить работу для соблюдения иранского соглашения

Париж, 9 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Ирана Хасан Роухани договорились продолжить совместную работу со всеми заинтересованными сторонами для дальнейшего выполнения соглашения по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

Макрон и Роухани провели телефонный разговор в среду, 9 мая, в результате чего лидеры Франции и Ирана пришли к договоренностям.

«Президент Франции и президент Ирана договорились продолжать совместную работу в координации со всеми заинтересованными сторонами для продолжения выполнения соглашения по иранской ядерной программе и сохранения стабильности в регионе. Министры иностранных дел встретятся для обсуждения этой перспективы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит выполнять свои обязательства по соглашению с Ираном.