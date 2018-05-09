Акция «Бессмертный полк» в Москве побила рекорд, собрав миллион участников

Москва, 9 мая. Официальный представитель министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк сообщила, что акция «Бессмертный полк» в Москве побила собственный рекорд, собрав более 1 миллиона участников.

«В Москве по состоянию на 18.00 мск более 1 миллиона россиян принимают участие в нем», — сказала она.

В настоящее время шествие продолжается.

Напомним, что парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве в 2018 году, прошел без замечаний и заслужил высокую оценку ветеранов и верховного главнокомандующего.

«Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников, принимавших участие в войне.