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Акция «Бессмертный полк» в Москве побила рекорд, собрав миллион участников
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    Акция «Бессмертный полк» в Москве побила рекорд, собрав миллион участников

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    Акция «Бессмертный полк» в Москве побила рекорд, собрав миллион участников

    Москва, 9 мая. Официальный представитель министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк сообщила, что акция  «Бессмертный полк» в Москве побила собственный рекорд, собрав более 1 миллиона участников.

    «В Москве по состоянию на 18.00 мск более 1 миллиона россиян принимают участие в нем», — сказала она.

    В настоящее время шествие продолжается.

    Напомним, что парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве в 2018 году, прошел без замечаний и заслужил высокую оценку ветеранов и верховного главнокомандующего. 

    «Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников, принимавших участие в войне.

    Автор: Тимур Румянцев
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