Четыре жителя Дамаска погибли в ходе минометного обстрела боевиков ИГ

Дамаск, 9 мая. Боевики ИГ1 обстреляли из минометов центральные районы Дамаска. По данным сирийского агентства САНА, в результате случившегося погибли четыре человека, еще 24 пострадали.

Согласно приведенной информации, террористы, удерживающие форпост на южной окраине города в квартале Хаджр-эль-Асвад, выпустили снаряды по площади Марджа и попали в высотное здание Бурдж-Димашк. При этом на площади Эль-Мейсат в ходе атаки загорелись два автомобиля и микроавтобус.

Напомним, как сообщило ранее Федеральное агентство новостей, мощный взрыв, прогремевший в Дамаске, унес жизни двоих мирных жителей.

В среду два человека погибли в результате ракетного удара Израиля по южной окраине Дамаска.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.