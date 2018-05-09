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Новости Сирии
Четыре жителя Дамаска погибли в ходе минометного обстрела боевиков ИГ
Политика
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    Четыре жителя Дамаска погибли в ходе минометного обстрела боевиков ИГ

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    Четыре жителя Дамаска погибли в ходе минометного обстрела боевиков ИГ

    Дамаск, 9 мая. Боевики ИГ1 обстреляли из минометов центральные районы Дамаска. По данным сирийского агентства САНА, в результате случившегося погибли четыре человека, еще 24 пострадали.

    Согласно приведенной информации, террористы, удерживающие форпост на южной окраине города в квартале Хаджр-эль-Асвад, выпустили снаряды по площади Марджа и попали в высотное здание Бурдж-Димашк. При этом на площади Эль-Мейсат в ходе атаки загорелись два автомобиля и микроавтобус.

    Напомним, как сообщило ранее Федеральное агентство новостей, мощный взрыв, прогремевший в Дамаске, унес жизни двоих мирных жителей. 

    В среду два человека погибли в результате ракетного удара Израиля по южной окраине Дамаска.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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