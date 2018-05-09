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Политика
Сирийская оппозиция готова к прямым переговорам с правительством — Джонсон
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    Сирийская оппозиция готова к прямым переговорам с правительством — Джонсон

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    Сирийская оппозиция готова к прямым переговорам с правительством — Джонсон

    Москва, 9 мая. Руководитель сирийского комитета по переговорам Насер аль-Харири и сирийская оппозиция выразили готовность принять участие в прямых переговорах с правительством Сирии и России без предварительных условий. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

    Соответствующее заявление Джонсон сделал по итогам встречи с делегацией комитета, которая прошла в среду, 9 мая.

    «Но нам остается ясно, что только политическое урегулирование позволит обеспечить стабильное, яркое будущее для сирийского народа. Насер аль-Харири и сирийская оппозиция вновь выразили свое желание участвовать в прямых переговорах с сирийским режимом и Россией без предварительных условий», — заявил глава МИД Британии.

    Также Джонсон отметил, что визит делегации стал важной возможностью для Британии обсудить с оппозицией Сирии общие усилия, «направленные на окончание этой возмутительной гуманитарной катастрофы».

    Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по территории Сирии в апреле. Поводом для нападения стало якобы применение химического оружия в Восточной Гуте. Российский лидер Владимир Путин заявил, что действия США несут страдания мирным жителям.

    Автор: Дарья Смолина
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