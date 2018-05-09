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Заказчик принял у строителей автодорожную часть Крымского моста
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    Заказчик принял у строителей автодорожную часть Крымского моста

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    Заказчик принял у строителей автодорожную часть Крымского моста

    Симферополь, 9 мая. Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», которое является заказчиком строительства Крымского моста, приняло автодорожную часть моста. Как сообщает пресс-служба компании, открытие движения намечено на вторую половину мая.

    Согласно приведенным данным, компания «Стройгазмонтаж» выполняла автодорожный участок в первую очередь строительства.

    «Заказчик Крымского моста ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора принял у строителей автодорожную часть моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения», — говорится в сообщении.

    Накануне сообщалось, что беспилотные машины отечественного производства протестировали на автомобильных подходах к Крымскому мосту.

    Мост в Крым соединит Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла. В декабре 2019 года должен состояться запуск железнодорожной части моста.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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