9 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Полиция Одессы после погони задержала машину с флагом СССР

Более 6 тысяч ереванцев прошли по центру города в колонне «Бессмертного полка» В Армении более 6 тысяч человек прошли по центру Еревана в колонне «Бессмертного полка». Начиналось шествие с оркестра, затем шли военнослужащие, курсанты местных училищ, сотрудники полиции и простые горожане. В самом начале демонстрации к параду памяти также присоединился президент республики Армен Саркисян. В завершении акции состоялся праздничный концерт.

Полиция Одессы после долгой погони задержала машину с флагом СССР Полиция Одессы после погони задержала машину с флагом СССР. Отмечается, что правоохранители заметили на автомобиле советскую символику, и начали его преследовать. Водитель был остановлен и теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, на Украине с мая 2015 года действует закон, запрещающий «пропаганду советской символики». Пресс-служба полиции Одессы выложила на сайт фотографии с места, предварительно замаскировав знамя. Ранее сообщалось, что в День Победы МВД Украины задержало семь человек с атрибутами СССР.

Кадыров стал первым обладателем новой награды «Даймехкан Турпалхо» Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил сегодня, 9 мая, высшую награду чеченского парламента «Даймехкан Турпалхо» (прим. редакции - «Герой Отечества») «за мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя в Чечне». Орден на параде Победы в Грозном Кадырову вручил председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов. Напомним, награда была учреждена местными законодателями 1 марта текущего года.