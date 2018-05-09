9 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Полиция Одессы после погони задержала машину с флагом СССР

Более 6 тысяч ереванцев прошли по центру города в колонне «Бессмертного полка»
В Армении более 6 тысяч человек прошли по центру Еревана в колонне «Бессмертного полка». Начиналось шествие с оркестра, затем шли военнослужащие, курсанты местных училищ, сотрудники полиции и простые горожане. В самом начале демонстрации к параду памяти также присоединился президент республики Армен Саркисян. В завершении акции состоялся праздничный концерт.
Полиция Одессы после долгой погони задержала машину с флагом СССР
Полиция Одессы после погони задержала машину с флагом СССР. Отмечается, что правоохранители заметили на автомобиле советскую символику, и начали его преследовать. Водитель был остановлен и теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, на Украине с мая 2015 года действует закон, запрещающий «пропаганду советской символики». Пресс-служба полиции Одессы выложила на сайт фотографии с места, предварительно замаскировав знамя. Ранее сообщалось, что в День Победы МВД Украины задержало семь человек с атрибутами СССР.
Кадыров стал первым обладателем новой награды «Даймехкан Турпалхо»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил сегодня, 9 мая, высшую награду чеченского парламента «Даймехкан Турпалхо» (прим. редакции - «Герой Отечества») «за мужество и отвагу, проявленные при защите конституционного строя в Чечне». Орден на параде Победы в Грозном Кадырову вручил председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов. Напомним, награда была учреждена местными законодателями 1 марта текущего года.
Германия сохранит свои обязательства по ядерной сделке с Ираном
Германия продолжит выполнять свои обязательства по ядерной сделке с Ираном. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. Она также отметила, что выход США из соглашения является серьезным шагом. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил об ответственности, которая лежит на Америке относительно заключения нового ядерного соглашения с Ираном. Министр напомнил, что накануне президент США Дональд Трамп пообещал совместно с союзниками работать над поиском «настоящего, полноценного и долгосрочного решения иранской ядерной угрозы».