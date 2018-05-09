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США ввели санкции против оборонных структур России
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    США ввели санкции против оборонных структур России

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    США ввели санкции против оборонных структур России

    Москва, 9 мая. Власти США приняли решение ввести санкции против ряда российских, китайских, северокорейских, иранских оборонных структур, а также организаций из Саудовской Аравии и Турции. Как сообщается в Федеральном реестре США, им инкриминируются нарушения национального законодательства Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения.

    Так, в черном списке оказались Научно-производственный концерн «БАРЛ», 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, конструкторское бюро приборостроения в Туле, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ в Курске, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине. Кроме того, в очередной раз были введены санкции в отношении Главного управления Генерального штаба (бывшее ГРУ).

    В общей сложности в списках значатся 28 лиц и структур, среди которых три компании из Египта, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов, Центр научных изысканий и исследований, сирийские ВВС, ливанская «Хезболлах», одна из торговых корпораций КНДР, иранские компании, работающие в авиационной и оборонной сфере, а также Корпус «стражей исламской революции» (элитные части ВС Ирана). Американское правительство утверждает, что все они в той или иной степени оказывали помощь КНДР, Сирии и Ирану в разработке крылатых или баллистических ракет.

    Автор: Тимур Румянцев
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