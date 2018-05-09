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Самолет ВВС США в День Победы провел разведку вблизи Крыма
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    Самолет ВВС США в День Победы провел разведку вблизи Крыма

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    Самолет ВВС США в День Победы провел разведку вблизи Крыма

    Москва, 9 мая. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил полет у побережья Крыма 9 мая. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

    Как стало известно, самолет вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Он в течение нескольких часов курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма, в районе города Севастополь самолет приближался к побережью полуострова на расстояние порядка 50 километров.

    Ранее сообщалось, что американский беспилотный самолет-разведчик провел разведку в Донбассе и вдоль российских границ.

    Автор: Дарья Смолина
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