Самолет ВВС США в День Победы провел разведку вблизи Крыма

Москва, 9 мая. Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U совершил полет у побережья Крыма 9 мая. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Как стало известно, самолет вылетел с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Он в течение нескольких часов курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма, в районе города Севастополь самолет приближался к побережью полуострова на расстояние порядка 50 километров.

Ранее сообщалось, что американский беспилотный самолет-разведчик провел разведку в Донбассе и вдоль российских границ.