Главные новости 9 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 9 мая.

Видео драки на акции «Бессмертный полк» в центре Киева появились в Сети. Запись в соцсетях распространили очевидцы произошедшего. Известно, что в результате драки пострадал мужчина. На кадрах записи видно, что у него разбито лицо. Видео драки на акции «Бессмертный полк» в Киеве появилось в Сети..

Федеральные ведомства и контролирующие органы пытаются противостоять попыткам представителей отельного бизнеса получить сверхприбыли за счет российских и иностранных туристов — зрителей и болельщиков предстоящего чемпионата мира по футболу. Российские отели продолжают отпугивать гостей ЧМ-2018 высокими ценами.

Пользователи Сети прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко, назвавшего акцию «Бессмертный полк» частью гибридной войны России и заявившего, что Москва рассматривает мероприятие как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил страны. «Гибридное похмелье»: в Сети прокомментировали заявление Порошенко насчет «Бессмертного полка».

Украинский депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом и нацизмом. По его мнению, победа принадлежит антигитлеровской коалиции. «Разберись с фанатами Бандеры»: россияне ответили украинскому депутату на заявления о победе над фашизмом.

Петр Порошенко заявил, что нацизм в первую очередь победили украинские солдаты. С таким заявлением гарант государства выступил на торжественном мероприятии в День Победы. Однако украинцы гордости главы страны не разделили. «Так поздравил, что аж похолодело»: соцсети высмеяли слова Порошенко о победивших нацизм украинцах.

Потасовка произошла между националистами и пришедшими на шествие «Бессмертного полка» в Киеве. Отмечается, что одному из участников акции сломали нос. Радикалы устроили потасовку перед акцией «Бессмертный полк» в Киеве.

В центре Киева группа радикалов набросилась на главу представительства Россотрудничества Константина Воробьева. Украинские радикалы облили зеленкой главу Россотрудничества в Киеве.

Президент пригласил ветерана пройти вместе с ним к могиле Неизвестного солдата. Путин пригласил в Александровский сад ветерана, которого не пропускала охрана.

По словам Порошенко, без украинских солдат и генералов «Вторая мировая война не закончилась бы». Порошенко в День Победы заявил, что «нацизм победил украинский солдат».

Сирия, 9 мая. Курды снова могут пополнить свои ряды террористами ИГ;1 исламисты в Алеппо готовы сорвать перемирие; «Хайят Тахрир аш-Шам» ликвидировал полевого командира конкурирующей группировки. Сирия новости 9 мая 07.00: курды снова могут пополнить свои ряды террористами ИГ; исламисты в Алеппо готовы сорвать перемирие.

1 Организация запрещена на территории РФ.