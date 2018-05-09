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Стивен Сигал стал почетным гостем на параде Победы в Москве
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    Стивен Сигал стал почетным гостем на параде Победы в Москве

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    Стивен Сигал стал почетным гостем на параде Победы в Москве

    Москва, 9 мая. Голливудский актер Стивен Сигал вместе со своей супругой посетил военный парад в честь Дня Победы, который прошел на Красной площади в Москве.

    Собравшиеся фотографировались с почетным гостем, когда он пробирался к трибунам.

    Пару лет назад актер стал обладателем российского гражданства, в связи с чем имя американского кинопродюсера находилось в списке приглашенных гостей. При этом Сигал давно активно участвует во многих торжественных мероприятиях в нашей стране. Например, звезда Голливуда присутствовал на инаугурации Владимира Путина, которая состоялась 7 мая.

    Отметим, что в ноябре 2016 года Сигал получил российский паспорт, передает телеканал «360».

    Напомним, что парад Победы в Москве в 2018 году прошел без замечаний и заслужил высокую оценку ветеранов и верховного главнокомандующего. 

    Автор: Тимур Румянцев
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