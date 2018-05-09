Сирия возродила фестиваль Весны: корреспондент ФАН встретил праздник с жителями Хамы

В провинции Хама проходит 14-й фестиваль Весны, в котором уже приняли участие тысячи жителей региона. В предыдущий раз данный праздник отмечался в 2010-м году, и теперь после почти восьми лет войны жители арабской республики вновь смогли выйти на улицы, чтобы принять участие в данном событии. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил город Хама и принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Весны.

Во многих районах административного центра прошли выставки, показы спектаклей, праздничные ярмарки и множество других мероприятий. Наиболее широкие народные гуляния отмечались недалеко от древней цитадели города. Наш корреспондент запечатлел на фото процесс подготовки к празднику. Как можно увидеть на снимках, автодвижение в Хаме в связи с праздником было частично перекрыто, и на развилке вблизи городского парка была установлена сцена.

По улицам в этот день ходили девушки-волонтеры, бесплатно раздавая всем желающим угощение. Кроме того, в этом же районе около цитадели развернулась крупная ярмарка. Вечером на сцену вышли звезды сирийского театра, отыграв перед зрителями спектакли по мотивам древнего арабского эпоса и фольклора.

В ходе официальной части праздника выступили многие представители местной администрации, и в том числе губернатор провинции Хама Мохаммед Аль-Хазури. Он поздравил всех жителей региона и отметил, что возрождение фестиваля Весны свидетельствует и о возрождении всей Сирии.

«Несомненно, возвращение весеннего фестиваля в Хаме, уже 14-го в истории нашей провинции, является показателем окончательной победы Сирийской арабской армии (САА) над террористами, а также победы правительства САР в работе по восстановлению безопасности, экономической и социальной инфраструктуры провинции, — подчеркнул Аль-Хазури.

Праздник завершился запуском фейерверков, которые осветили небо над Хамой различными цветами и узорами. Однако подобные мероприятия в рамках фестиваля Весны еще пройдут в ближайшее время в других городах региона — в Скальбии, Саламии, Масияфе, Мхарде и ряде других населенных пунктов.