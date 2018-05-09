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Облитый зеленкой глава Россотрудничества в Киеве попал в список «Миротворца»
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    Облитый зеленкой глава Россотрудничества в Киеве попал в список «Миротворца»

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    Облитый зеленкой глава Россотрудничества в Киеве попал в список «Миротворца»

    Киев, 9 мая. Руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец».  

    Как стало известно, Воробьева занесли в список «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду, оправдание и открытую поддержку российской агрессии против Украины».

    Ранее сообщалось, что украинские радикалы напали на главу Россотрудничества, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню. Его облили зеленкой. Инцидент произошел около его дома в центре Киева. 

    Автор: Дарья Смолина
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