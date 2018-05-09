Облитый зеленкой глава Россотрудничества в Киеве попал в список «Миротворца»

Киев, 9 мая. Руководитель Российского центра науки и культуры в Киеве Константин Воробьев попал в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

Как стало известно, Воробьева занесли в список «Миротворца» за «антиукраинскую пропаганду, оправдание и открытую поддержку российской агрессии против Украины».

Ранее сообщалось, что украинские радикалы напали на главу Россотрудничества, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню. Его облили зеленкой. Инцидент произошел около его дома в центре Киева.