Более 50 тысяч жителей ЛНР в День Победы встали в строй «Бессмертного полка»

Луганск, 9 мая. В Луганске в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла акция «Бессмертный полк», передает корреспондент ФАН. Жители города с портретами родных и близких в руках прошлись по улицам города.

Возглавлял колону «Бессмертного полка» глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня, в наш добрый светлый праздник, День Победы, проходит «Бессмертный полк», в котором принимают участие все жители Луганщины, жители Луганска, других городов республики, которые чтят память своих дедов и прадедов», — сказал министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

Нина Александровна пришла на акцию с фотографиями своих родителей. Со слезами на глазах она рассказывает: «Мой папа воевал на Северо-Кавказском фронте, мама моя была первой трактористкой. Она поднимала землю. Было очень тяжело тогда».

Житель ЛНР, который представился Олегом, принес фотографию своего отца: «Мой отец, Савельев Виктор Дмитриевич, в 1942 году был призван на фронт. Воевал до 1951 года. Воевал с фашистами, освобождал Чехию, Венгрию, Чехословакию. Награжден Сталинской грамотой, медалями «За отвагу». Служил в погранвойсках».

По словам организаторов акции, с каждым годом все больше людей принимают в ней участие. В этом году насчитывалось около 50 тысяч человек.