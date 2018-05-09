ЛНР показала свою военную мощь на параде Победы в Луганске

Луганск, 9 мая. 56 единиц военной техники и более тысячи военнослужащих силовых структур и Народной милиции Луганской народной республики приняли участие в параде Победы в Луганске. В ходе мероприятия республика показала свою военную мощь, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Начался праздничный парад с построения пеших расчетов на Театральной площади города. В нем приняли участие военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов ЛНР, МЧС и кадеты.

Почетными гостями на празднике стали ветераны ВОВ, работники тыла. Принимал военный парад верховный главнокомандующий, глава ЛНР Леонид Пасечник, командовал парадом командир оперативно-тактического объединения ЛНР гвардии полковник Ян Лещенко.

«Каким бы сильным и могущественным не казался враг, ему не под силу сломить Донбасс. Ни одна армия не сможет победить наш народ, ни одно оружие не испугает нашего солдата. Дух победителя живет в каждом из нас», — отметил Пасечник. «В этот знаменательный день я хотел бы прежде всего обратиться к ветеранам ВОВ. Уважаемые ветераны! Обещаю, что ваш подвиг и жертвы, положенные на алтарь великой победы, всегда будут помнить и чтить на нашей земле. Мы никогда не забудем убитых и замученных героев войны, ценою жизни которых был остановлен фашизм. Мы будем отстаивать правду о войне вопреки тем, кто умышленно пытается переписать историю», — сказал глава ЛНР.

После пеших расчетов на главную площадь Луганска вышла колонна военной техники, которую возглавил легендарный танк Т-34, востановленный за короткое время после обстрела киевскими силовиками. Также по Театральной площади проехали танки Т-72, БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня «Град». Замыкали колонну зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10». После окончания парада на площади перед ветеранами началось театрализованное действие с участием танцевальных коллективов города.