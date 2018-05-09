Донбасс сегодня: День Победы под звуки артиллерии ВСУ, солдаты Киева мешают работе ОБСЕ

Донбасс, 9 мая. Артиллерия ВСУ бьет по ЛНР. В Горловке минометным огнем повреждены более десятка домов. Украинские СМИ отрабатывают очередные заказы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Шесть населенных пунктов Луганской народной республики обстреляны украинскими войсками с применением артиллерии калибром 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов и боевых машин. Режим прекращения огня нарушен украинской стороной восемь раз. Всего по территории республики выпущено более 110 артиллерийских снарядов, мин и гранат.

В Донецкой народной республике отмечено снижение интенсивности обстрелов. Так, под огнем солдат Киева оказались шесть населенных пунктов на горловском и донецком направлениях. При этом в Горловке попаданиями украинских мин и гранат повреждены 13 жилых домов. Количество выпущенных по ДНР боеприпасов составило более 150 единиц.

Националисты устроили передел сфер влияния

Накануне празднования Великой Победы командование силовой операции Киева усилило северную группировку войск и откомандировало 120 человек из батальона полиции «Луганск-1» в район города Счастье к северу от Луганска.

По данным разведки ЛНР, между дислоцировавшимися там ранее военными и бойцами присланного батальона возникли разногласия. В течение двух дней военнослужащие ВС ЛНР фиксируют утренние перестрелки между прибывшими бойцами и «старожилами».

ВСУ мешают ОБСЕ работать

Мероприятия по недопущению вскрытия миссией ОБСЕ фактов размещения запрещенной техники у линии соприкосновения, а также по отслеживанию деятельности и маршрутов беспилотников международной организации проводятся командованием украинских войск. Информацию раздобыли разведчики луганчан.

Цель отслеживания БПЛА – не допустить фиксацию фактов нарушения украинской стороной минских соглашений. В оперативном командовании Луганской республики убеждены, что частые случаи обстрелов беспилотников миссии, которые находят свое отражение в отчетах ОБСЕ, – и есть результат работы вооруженных формирований Киева.

Как «боевики» по мирным жителям стреляли

Уже третий день украинские средства массовой информации обсуждают «циничное преступление боевиков ДНР», которые якобы ударили по мирным жителям на пункте пропуска «Гнутово» в Донецкой области. Первый информационный повод, который отработала украинская сторона в СМИ – это удар якобы из российского вооружения, а именно – ПТРК «Корнет» (противотанковый комплекс). Ранее ФАН писало об этом и о том, что Киев не предоставил никаких доказательств применения российского вооружения.

Второй частью отработки инцидента является опубликованные украинскими блогерами (!) в социальной сети самого видео инцидента. Подпись к данному видео гласит: «Прилет со стороны сепаров». В украинской мифологии «сепарами» называют армию ДНР. Украинские СМИ, подхватив видео, растиражировали его как неопровержимое доказательство «преступлений ДНР».

При детальном просмотре ролика становится ясно, что выстрелы были сделаны из чего-то не очень тяжелого и прицельно. По характеру взрывов и отсутствию реальных разрушений и жертв среди гражданских можно предположить, что стреляли из подствольных гранатометов дульнозарядными гранатами типа ВОГ, а не из противотанковых комплексов, как заявила украинская сторона. Соответственно выстрелы были сделаны с близкого расстояния, что автоматически отметает версию обстрела военнослужащими ДНР пункта пропуска и может свидетельствовать о проведении украинскими спецами данного обстрела для создания информационного повода.

Более того, установить по видео сторону света, с направления которой выпущены боеприпасы, практически невозможно из-за низкого качества видео, как и невозможно понять, с какого ракурса велась съемка относительно точки севера.

Система работы украинских СМИ

Прослеживается и другая, не менее интересная тенденция работы украинской стороны по обвинению ДНР. Когда военные располагают действительно надежной доказательной базой и фактами, используются официальные площадки и пресс-центр силовой операции. В случаях отработки информационно-психологических операций, аналогичных вышеописанной, в качестве стартовых площадок используются волонтерские организации, блогеры и т. д.