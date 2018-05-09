Премьер Армении поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Москва, 9 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел беседу по телефону с президентом России Владимиром Путинм накануне.
Пашинян заявил, что беседа с Путиным была очень искренней и конструктивной. По его словам, конструктивная беседа продолжится на саммите Евразийского экономического союза в Сочи.
Армянский политик добавил, что отношения между Россией и Арменией должны укрепиться, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза.
«Эффективность сотрудничества в этих организациях должна быть повышена, речь, в частности, идет об увеличении взаимного товарооборота. Мы ожидаем от российско-армянских отношений только позитива», — заявил Пашинян.