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Премьер Армении поделился впечатлениями от разговора с Путиным
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    Премьер Армении поделился впечатлениями от разговора с Путиным

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    Премьер Армении поделился впечатлениями от разговора с Путиным

    Москва, 9 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел беседу по телефону с президентом России Владимиром Путинм накануне.

    Пашинян заявил, что беседа с Путиным была очень искренней и конструктивной. По его словам, конструктивная беседа продолжится на саммите Евразийского экономического союза в Сочи.

    Армянский политик добавил, что отношения между Россией и Арменией должны укрепиться, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза.

     «Эффективность сотрудничества в этих организациях должна быть повышена, речь, в частности, идет об увеличении взаимного товарооборота. Мы ожидаем от российско-армянских отношений только позитива», — заявил Пашинян.

    Автор: Дарья Смолина
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