Премьер Армении поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Москва, 9 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел беседу по телефону с президентом России Владимиром Путинм накануне.

Пашинян заявил, что беседа с Путиным была очень искренней и конструктивной. По его словам, конструктивная беседа продолжится на саммите Евразийского экономического союза в Сочи.

Армянский политик добавил, что отношения между Россией и Арменией должны укрепиться, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза.