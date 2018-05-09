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В Киеве рассказали, как Порошенко успешно выполнил два «тайных задания Кремля»
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    В Киеве рассказали, как Порошенко успешно выполнил два «тайных задания Кремля»

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    В Киеве рассказали, как Порошенко успешно выполнил два «тайных задания Кремля»

    Киев, 9 мая. Последние националистические инициативы президента Украины Петра Порошенко имели обратный эффект и сплотили противников «бандеровской идеологии» в стране, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в своем блоге.

    Он отметил, что «топорные действия» режима украинского президента выглядят как «выполнение тайных заданий Кремля». Спикер пошутил, что наградой за эти действия Порошенко будет «возможность бегства на виллу в Испанию по окончанию нынешнего президентского срока».

    Он подчеркнул, что действиями против 9 Мая Порошенко сплотил часть населения вокруг этого праздника. При этом, по мнению политолога, такой же эффект последовал из-за требований независимой церкви – часть Украины сплотилась вокруг РПЦ.

    «Интересно, какие еще задачи (президента России Владимира – прим. ред.) Путина Порошенко должен выполнить, чтобы в 2019 году спокойно уехать в Испанию?» – резюмировал Корнейчук.

    Напомним, Порошенко заявил, что написал письмо вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой разрешить Украине создать единую поместную автокефальную церковь. Накануне украинский лидер озвучил очередную антироссийскую речь, где обвинил Москву в репрессиях в годы Великой Отечественной войны и после нее.

    В Киеве рассказали, как Порошенко успешно выполнил два «тайных задания Кремля»

     

    Автор: Анна Иванова
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