Киев, 9 мая. Последние националистические инициативы президента Украины Петра Порошенко имели обратный эффект и сплотили противников «бандеровской идеологии» в стране, заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в своем блоге.

Он отметил, что «топорные действия» режима украинского президента выглядят как «выполнение тайных заданий Кремля». Спикер пошутил, что наградой за эти действия Порошенко будет «возможность бегства на виллу в Испанию по окончанию нынешнего президентского срока».

Он подчеркнул, что действиями против 9 Мая Порошенко сплотил часть населения вокруг этого праздника. При этом, по мнению политолога, такой же эффект последовал из-за требований независимой церкви – часть Украины сплотилась вокруг РПЦ.

«Интересно, какие еще задачи (президента России Владимира – прим. ред.) Путина Порошенко должен выполнить, чтобы в 2019 году спокойно уехать в Испанию?» – резюмировал Корнейчук.

Напомним, Порошенко заявил, что написал письмо вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой разрешить Украине создать единую поместную автокефальную церковь. Накануне украинский лидер озвучил очередную антироссийскую речь, где обвинил Москву в репрессиях в годы Великой Отечественной войны и после нее.