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Тонны шоколада растеклись по трассе в Польше из опрокинувшейся фуры
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    Тонны шоколада растеклись по трассе в Польше из опрокинувшейся фуры

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    Тонны шоколада растеклись по трассе в Польше из опрокинувшейся фуры

    Варшава, 9 мая. В Польше фура, перевозившая 12 тонн жидкого шоколада, перевернулась, и содержимое цистерны разлилось по дороге. Дорожное происшествие заблокировало движение в обе стороны трассы.

    Происшествие случилось на трассе А2 между Варшавой и Познанью. На место прибыли пожарные, они пытаются расчистить дорогу. Специалисты поливают застывший шоколад водой, отмечается, что очистить дорогу возможно только таким способом. Также экскаватор пытается ковшом отодвинуть шоколадную массу, которая перегородила дорогу, сообщает «Ридус».

    Как стало известно, водитель фуры получил травмы, и был доставлен в медицинское учреждение, сообщает Najwyzszy Czaz.

     

    Автор: Дарья Смолина
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