В ход пошли истерики и эмоции: аналитик о попытке Польши остановить строительство «Северного потока—2»

Польский антимонопольный орган UOKiK начал расследование в отношении инвесторов, которые финансируют российско-европейский проект «Северный поток—2». Польша подозревает компании в нарушении запрета о создании консорциума для строительства газопровода.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Федеральному агентству новостей напомнил, что ранее Польше удалось заблокировать первоначальный план совместной работы иностранных инвесторов в рамках реализации «Северного потока—2».

«Планировалось создать совместное предприятие, и у европейских компаний было бы по 10% акций, а у «Газпрома» был бы контрольный пакет 50% плюс одна акция. И иностранным компаниям, которые работают в том числе и на европейском рынке, требовалось получить разрешение для того, чтобы стать участниками совместного предприятия от антимонопольных служб Польши», — указывает аналитик.

Однако Польша заблокировала решение о создании консорциума. В итоге владельцем газопровода является «Газпром», а европейские компании попросту выдают российскому газовому гиганту кредиты.

«И «Газпром сам вкладывает эти деньги в строительство «Северного потока—2». Такой формат был избран после очень долгих консультаций юристов. Я думаю, европейские компании согласились на финансирование газопровода только после долгого анализа ситуации. И, полагаю, все было тщательно изучено и проработано, в противном случае участники сделки бы попросту не пошли на нее», — продолжает собеседник агентства.

Выдача кредитов «Газпрому» не запрещена никакими санкциями.

«Все, что Польша могла, она уже сделала. Она заблокировала создание совместного предприятия, консорциума не существует, а «Газпром» получает кредиты на строительство «Северного потока—2», — указывает Игорь Юшков.

Он также отметил, что «Северный поток—2» вообще не имеет никакого отношения к Польше, соответственно, он никак не может повлиять на польский рынок и создать там какую-либо монополию.