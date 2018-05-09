«Мужик в Европу ехал, а его не пустили»: в Одессе обсуждают полицейскую погоню за BMW с флагом «На Берлин!»

Одесса, 9 мая. В Одессе после погони задержали BMW, водитель которого украсил иномарку красным знаменем с советской символикой и надписью «На Берлин!». Представители регионального главка полиции заявили, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело.

В полиции уточнили, что когда иномарку заметили правоохранители, водитель попытался скрыться. После погони его задержали в Киевском районе города. Теперь мужчина стал фигурантом дела об изготовлении, распространении запрещенной на Украине коммунистической символики и пропаганды. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Инцидент поразил пользователей соцсетей. «Как же так, он же стремился в Европу», — смеются украинцы в Facebook. «Мужик в Европу ехал,а его не пустили. Что то я не понимаю», — недоумевает Elena Kosta. «Пора на патрульных дело возбуждать. На святое покусились — на евроинтеграцию», -заметил в ответ Моисей Фихтенгольц. «А что, безвиз уже не работает», — подхватил Никита Маресьев. «Ну вот,хотел разок по безвизу в еуропу съездить и то не дали», — посочувствовал задержанному Андрей Шаповал. Слава Масонский пояснил, что «на Берлин — это если есть загран с чипом)) а так …». «А что там должно было написано по их мнению?»На Киев»?)», — удивился Вячеслав Пивоварцев.

Многие пользователи однако не стали упражняться в шутках о «безвизе» и «злых людях», лишивших одессита «шнапса и шпикачек», а с возмущением заметили, что полиция Украины вместо настоящей борьбы с преступностью, занимается «погоней за флагами».

«Счастливая современная полиция — гоняйся себе за флагами и стричками, а там уж и рабочий день к концу — не пыльно и минимум риска», — с сарказмом отметила An Net. С ней согласилась Ирина Грабко: «Ну что за бред, ПОЛИЦИЯ преследует автомобиль с флагом, каждый день убивают, грабят, ходят с оружием, продают наркотики, а ОНИ устраивают погоню за флагом».

Отметим, что сегодня полиция Одесской области успела возбудить еще два дела за нарушение закона о запрете советской символики. Фигурантом одного дела стал одессит, вывесивший флаг с изображением серпа и молота из окна своей квартиры. Еще один инцидент произошел в селе Фонтанка Лиманского района.