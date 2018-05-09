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Украина
МВД Украины обвинили в занижении числа участников «Бессмертного полка» в Киеве
Общество
Акция «Бессмертный полк» завершилась богослужением
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    МВД Украины обвинили в занижении числа участников «Бессмертного полка» в Киеве

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    МВД Украины обвинили в занижении числа участников «Бессмертного полка» в Киеве

    Киев, 9 мая. Полиция Украины занижает в десятки раз число участников шествия «Бессмертный полк» в Киеве. 

    «Вообще-то тысяч 50 было как минимум», — сообщила киевский юрист Татьяна Монтян.

    Киевский политолог Василий Стоякин приводит аналогичные данные. По его словам, в шествии «Бессмертного полка» в Киеве приняли участие от 50 до 100 тысяч человек.

    В свою очередь, МВД Украины приводит данные, согласно которым акция собрала всего около двух тысяч человек.

    Напомним, как сообщал замглавы МВД Украины Сергей Яровой, за нарушения в ходе празднования Дня Победы в стране было задержано 25 человек. В связи с проведением акции в честь участников Великой Отечественной войны в Киеве были усилены меры безопасности.

    Ранее радикалы устроили потасовку перед акцией «Бессмертный полк» в Киеве.

    Автор: Тимур Румянцев
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