Это наша Победа: русский дух, память о подвиге и лучшее в мире оружие

Сегодня по Красной площади столицы России прошли парадные расчеты, курсанты военных училищ и юнармецы — эти восхитительные дети, истинная элита Русского мира. Проехала военная техника — с грохотом, пуская черные клубы, как свойственно многотонной мощи.

В небе неспешно проследовали вертолеты, стремительно пронеслась авиация. Пролетели два самолета с «Кинжалами». Угрожающе, так, что сотрясалось и закипало, вспомнив о Судном дне, пространство вокруг, проползли «Тополя» и «Искандеры».

И, хотя именно техника больше всего поражает воображение и заставляет чаще биться сердце, не она — главное. Да, наше оружие — наша гордость, так всегда было и всегда будет. Но что может техника, пусть самая совершенная, без русского воинского духа?

Без воли к Победе, без самоотречения, доблести и отваги?

Дух и воля творят Победу, преображают мир и спасают Россию в те моменты, когда, кажется, уже потеряно все.

В России и странах постсоветского пространства трудно найти семью, в истории которой не оставили бы след величественные и страшные события 73-летней давности. Это не преувеличение, практически каждый из нас кого-то да вспомнит — деда, прадеда или иного родственника. Некоторые семьи война затронула, что называется, по касательной, а у кого-то унесла многих и многих…

Бабушка автора этих строк, Клара Викторовна Макеева, в девичестве Евграфова, родилась в 1927 году и начало войны встретила ребенком. Поступив в фельдшерское училище при Боткинской больнице, она должна была в звании младшего лейтенанта медицинской службы отправиться на фронт весной 1945 года.

Сейчас она часто вспоминает, как после или даже вместо уроков с друзьями и подругами ухаживала за ранеными. Как ездила на полигон изучать оружие, учиться стрелять, овладевать премудростями строевой подготовки. Как таскала кирпичи для нового корпуса Боткинской больницы.

А когда немцы бомбили Москву, вместе с таким же почти ребенком Леней Макеевым, юная Клара бегала по крышам и гасила в ящиках с песком зажигательные бомбы. Молодой человек был ее одногодкой, но отличался не свойственной юному возрасту ответственностью. Чтобы приносить в родительский дом дополнительные хлебные карточки, он пошел работать на завод, впоследствии прославившийся как «Завод имени Хруничнева».

Леня терял сознание от голода, спал в цеху, летал на дальние аэродромы. Там же успела поработать еще до окончания войны чертежницей в конструкторском бюро бабушка.

Через несколько лет, уже после войны, Леонид Павлович Макеев стал супругом Клары Евграфовой, которая спустя много лет была удостоена трех наград — медалями «Ветеран Отечественной войны», «Ветеран труда» и «В честь 800-летия Москвы».

И вот их внучка, будучи обозревателем Федерального агентства новостей, стоит на Красной площади, снимает парад Победы, впитывает дух великого праздника 9 Мая. Очень точно это ощущение отразил писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов.

«Мы празднуем Победу, как празднуют Пасху, как празднуют Царствие Небесное и идею бессмертия, — пишет он в передовице. — Нам кажется, что Победа была всегда — до появления России, до появления русского народа. Сначала Господь создал Победу, а потом из нее вышла Россия».

Русский — безусловно, в самом широком смысле этого слова, — не мыслит себя без Победы в Великой Отечественной войне. Она вошла в его генетический код и уже никуда не денется, как бы мир вещей ни пытался его затянуть, обмануть.

Когда нужно — что-то вздрагивает в нас, мы сбрасываем все наносное и поступаем так, как велит сердце. Именно поэтому в 2014 году русские люди тысячами ехали в Донбасс — воевать, помогать налаживать инфраструктуру, возить гуманитарку… Эта война, не прекращающаяся по сей день, многое изменила в отношении населения России, особенно молодежи, к той далекой войне, о которой мы, родившиеся после ее окончания, знаем только из учебников, книг, фильмов…

«День Победы не только для меня, но и для всей страны и мира — это праздник и счастья, и мира, и горя, радости и торжества. Нельзя не чувствовать гордость за нашу страну, за дедов, прадедов и за сегодняшних солдат. Знаете, мурашки по телу шли, когда проходили военные. Ни НАТО, ни кто иной такую страну не сможет взять, победить! Так что мы достойно держим честь наших дедов и прадедов», — поделился своими мыслями с ФАН присутствовавший на параде в качестве гостя знаменитый путешественник Федор Филиппович Конюхов.

Рядом с ним — три мальчика в военной форме времен Великой Отечественной войны.

«Я как раз сегодня думал о том, смогут ли в будущем наши внуки защитить нашу страну, — словно размышляя вслух, говорит Конюхов. — Да, смогут! Смогут защитить... Наши деды защитили, родители... И мы, и наши дети и внуки — не посрамим!»

Когда парад закончился, с трибун на Красную площадь спустились его самые почетные гости — ветераны. Их с каждым годом остается все меньше, и тем ценнее каждое слово, сказанное этими людьми.

Полковник запаса Михаил Алексеевич Черемушкин, несмотря на перенесенную во время войны контузию, преисполнен боевого духа и, кажется, готов снова взять в руки оружие, чтобы встать на защиту Родины. Он был призван в Армию в 1942 году и сразу направлен в училище. Закончил его с отличием. Михаил Алексеевич мог бы остаться в училище, готовить офицеров. Но, «сердце позвало на фронт — написал рапорт и уехал».

«Воевал на Втором Украинском фронте. Был контужен под Николаевом, а потом получил три пулевых ранения — одна из пуль так у меня и сидит в груди, в левой стороне. После войны решил посвятить жизнь Армии. Отдал службе 30 лет», — по-военному кратко описал свой жизненный путь Черемушкин.

Мы попросили его немного рассказать о войне.

«Я был командиром пулеметного взвода. Ребята попались хорошие в расчетах; было три пулемета. Иногда спрашивают — «сколько ты убил фрицев?» А попробуй их сосчитать, когда идет наступление, а ты лежишь за пулеметом. Потом контузию получил, когда немцы вели обстрел наших позиций. У нас — «Катюши», у них — «Ванюши», очень тяжелые, мощные минометы. Один такой минометный снаряд разорвался у нас в тылу, меня засыпало. В носу — кровь, в ушах — кровь... и плотный артобстрел вокруг...» — рассказывает он.

По словам ветерана, его поразило то, что наши солдаты, воодушевленные предстоящей Победой, воевали насмерть.

«Они научились воевать! Нет в мире другой такой армии, как наша Красная Армия! Мужество, отвага, героизм, самопожертвование присущи русскому человеку, поэтому не удивляйтесь, что нас и сейчас боятся. Боятся! Потому что мы, когда надо, готовы на все. Я сейчас на параде сидел, слушал и понял, что нахожусь в своей родной стихии — армейской! Мне это приятно вспомнить, потому что солдатский дух — всегда с тобой».

«Победа — это для меня все! — говорит Черемушкин, с трудом сдерживая эмоции. — Это чувство радости и гордости за нашу Красную Армию. Я встретил День Победы в учебной дивизии — готовил пулеметчиков для фронта. Это невозможно представить, это нужно было видеть — ликование всего личного состава! Здоровые крепкие мужики прыгали и плясали. Мы радовались, что победили в той кровопролитной войне!».

Среди зрителей оказалось немало и тех, кто, хотя сам в силу возраста не принимал участия в Великой Отечественной, помнит ее по рассказам близких, кто выбрал воинское поприще в том числе для того, чтобы быть достойным подвига старшего поколения.

«Для меня День Победы — это память о тех людях, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Это память об отце, о дядях. И о том, каким трудом досталась нам эта Победа! Мы, ветераны Вооруженных сил, приняли эстафету от ветеранов Великой Отечественной и продолжаем их дело, занимаясь военно-патриотической подготовкой. Думаю, наша молодежь также достойно его продолжит», — говорит капитан 2-го ранга Георгий Георгиевич Кислов. Ему 76 лет, он служил на Северном флоте заместителем командира атомохода. Воевал его отец, воевали и трое его дядей, не вернувшиеся с фронта.

Для «простых» гостей парада этот праздник также стал настоящим событием в жизни.

Ольга Ильичева, как и автор этих строк, с детства мечтала побывать 9 мая на параде Победы на Красной Площади. Мы общались с ней после торжества неподалеку от Мавзолея Ленина.

«Моя мечта сбылась сегодня, сбылась вдвойне, потому что у меня была возможность взять с собой детей. Я впервые оказалась на Красной площади. Сердце сжимается! Чувствую гордость за Родину. Глаза переполняются слезами. Парад был потрясающий! Всем желаю ясного мирного неба над головой!» — поделилась своими впечатлениями девушка...

На Красной площади — яркое солнце. Оно дарит живой весенний свет всему вокруг: и крепкой броне, и людским душам. А ветер играет волосами красивых юных девушек и красными полотнищами у памятника Жукову. Пусть это будет добрый знак. Знак того, что с нами Бог, русский дух и лучшее в мире оружие.