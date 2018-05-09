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Ученые испытали первое в мире лекарство от алкоголизма
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    Ученые испытали первое в мире лекарство от алкоголизма

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    Ученые испытали первое в мире лекарство от алкоголизма

    Вашингтон, 9 мая. Американские ученые испытали первое лекарство от алкогольной зависимости. О своем научном труде специалисты из Университета Техаса рассказали в журнале Neuropsychopharmacology.

    Эксперты пришли к выводу, что их препарат полностью блокировал тягу к спиртному у крыс и червей. Как рассказал сотрудник Университета Техаса в Остине Джеймс Сан, есть множество лекарств от алкоголизма, но все они действуют на организм слабо и при этом вызывают сильные побочные эффекты.

    Средство, которое удалось синтезировать ученым, влияет на другую цепочку нейронов, поэтому не имеет таких минусов. Лекарство специалисты назвали JVW-1034.

    Как добавил Сан, эксперты синтезировали несколько сотен молекул и сумели блокировать сигма-рецепторы, которые считаются основным источником формирования наркотической зависимости. Затем ученые положили нематод (круглые черви – прим. ред.) в грунт, который предварительно пропитали спиртом. Часть была обработана лекарством. Выяснилось, что JVW-1034 предотвращало развитие алкоголизма. Кроме того, вещество снимало симптомы «похмелья» у червей.

    Ученые испытали первое в мире лекарство от алкоголизма

    Автор: Анна Иванова
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