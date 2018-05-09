Ученые испытали первое в мире лекарство от алкоголизма

Вашингтон, 9 мая. Американские ученые испытали первое лекарство от алкогольной зависимости. О своем научном труде специалисты из Университета Техаса рассказали в журнале Neuropsychopharmacology.

Эксперты пришли к выводу, что их препарат полностью блокировал тягу к спиртному у крыс и червей. Как рассказал сотрудник Университета Техаса в Остине Джеймс Сан, есть множество лекарств от алкоголизма, но все они действуют на организм слабо и при этом вызывают сильные побочные эффекты.

Средство, которое удалось синтезировать ученым, влияет на другую цепочку нейронов, поэтому не имеет таких минусов. Лекарство специалисты назвали JVW-1034.

Как добавил Сан, эксперты синтезировали несколько сотен молекул и сумели блокировать сигма-рецепторы, которые считаются основным источником формирования наркотической зависимости. Затем ученые положили нематод (круглые черви – прим. ред.) в грунт, который предварительно пропитали спиртом. Часть была обработана лекарством. Выяснилось, что JVW-1034 предотвращало развитие алкоголизма. Кроме того, вещество снимало симптомы «похмелья» у червей.