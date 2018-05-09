Стало известно, чей портрет нес Нетаньяху в строю «Бессмертного полка» в Москве

Москва, 9 мая. Стало известно чей портрет нес сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, присоединившись к шествию «Бессмертного полка» в Москве. Представитель политика сообщила, что в руках у премьера была фотография героя Советского Союза Вольфа Виленского.

Информацию об этом она предоставила агентству РИА Новости. Виленский прошел войну от первого до последнего дня. Был командир батальона 249-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Звания героя Советского Союза он был удостоен в 1945 году.

Последние годы жизни Виленский провел в Израиле, был членом ветеранских организаций, выпустил книгу воспоминаний. В 1992 году он ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Напомним, в акции "Бессмертный полк" Нетаньяху принял участие вместе с президентом России Владимиром Путиным и главой Сербии Александром Вучичем. Путин нес в руках портрет своего отца, а Вучич - фото своего деда.