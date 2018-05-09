В Минобороны подсчитали, сколько техники РВСН участвовало в парадах по всей России
Москва, 9 мая. В российских городах в парадах в честь Дня Победы приняли участие порядка 300 единиц техники Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.
Наряду с тремя пусковыми установка «Ярс» Тейковского ракетного соединения, представленными на Красной площади в Москве, машины обеспечения боевого дежурства, боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», бронетранспортеры, бронеавтомобили «Выстрел» прошли по улицам Иркутска, Новосибирска, Кирова, Владимира, Йошкар-Олы, Оренбурга.
«В составе механизированных колонн от РВСН по всей стране прошло около 300 единиц военной техники», — говорится в сообщении.