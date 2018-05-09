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Более миллиона человек по всему миру спели «Катюшу» в Сети
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    Более миллиона человек по всему миру спели «Катюшу» в Сети

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    Более миллиона человек по всему миру спели «Катюшу» в Сети

    Москва, 9 мая. Около миллиона пользователей социальных сетей спели песню «Катюша» ко Дню Победы и выложили видеоролики в Сеть. Флешмоб «Споем вместе» был организован телеканалом «Россия» и социальной сетью «Одноклассники».

    Как рассказал начальник службы новых медиа телеканала «Россия» Антон Коробков-Землянский, акция длилась месяц. В течение этого срока пользователи записывали на видео песню «Катюша» по всему миру. Ролики были сняты дома, в офисах, музыкальных школах и казармах.

    Всего во флешмобе приняли участие около одного миллиона пользователей. К акции присоединились Москва, Севастополь, Нью-Йорк, Париж и другие города. Как пишет ТАСС, самые душевные выступления вошли в итоговый ролик.

    Более миллиона человек по всему миру спели «Катюшу» в Сети

     

    Автор: Анна Иванова
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