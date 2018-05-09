Косачев рассказал, кто мог напасть на главу Россотрудничества в Киеве

Москва, 9 мая. Нападение на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева в День Победы является «моральным уродством». Соответствующее заявление сделал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Это могли сделать только моральные уроды, — сказал он, комментируя произошедший в Киеве инцидент. — И все там, кто сейчас промолчат и сделают вид, что у каждого есть право на самовыражение, будут тем самым становиться такими же. Моральными уродами», передает РИА Новости.

Украинские радикалы напали на главу Россотрудничества возле дома в центре Киева. Националисты облили Воробьева зеленкой, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы. Кроме того, они раскрасили большую вывеску телеканала «Интер» в желто-синий цвет (цвет флага Украины), а также обклеили все стены офиса листовками.