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Знамя Победы украсило две крымские вершины
Новороссия
Более 50 тысяч жителей ЛНР в День Победы встали в строй «Бессмертного полка»
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    Знамя Победы украсило две крымские вершины

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    Знамя Победы украсило две крымские вершины

    Симферополь, 9 мая. Спасатели водрузили Знамя Победы на вершинах двух гор Крыма. Речь идет о горе Ай-Петри и скале Сублук-кая, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

    «Крымские горноспасатели установили масштабную копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который в народе называют просто Знамя Победы», — говорится в собщаении.

    Начальник главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов сообщил, что данная акция посвящена памяти людям, которые приближали Великую Победу.  По словам Шахова, День Победы навсегда останется символом мужества и силы духа нашего народа.

    «Эту акцию мы также будем продолжать каждый последующий год», — подчеркнул он.

    Автор: Дарья Смолина
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