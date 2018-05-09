Знамя Победы украсило две крымские вершины

Симферополь, 9 мая. Спасатели водрузили Знамя Победы на вершинах двух гор Крыма. Речь идет о горе Ай-Петри и скале Сублук-кая, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Крымские горноспасатели установили масштабную копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который в народе называют просто Знамя Победы», — говорится в собщаении.

Начальник главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов сообщил, что данная акция посвящена памяти людям, которые приближали Великую Победу. По словам Шахова, День Победы навсегда останется символом мужества и силы духа нашего народа.