Путин на переговорах с Нетаньяху рассказал, что объединяет народ России и Израиля

Москва, 9 мая. Народ России и Израиля во многом объединяет отношение к нацизму, жертвам фашизма и холокоста, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

Он также отметил, что с этого года и в Израиле 9 мая общенациональный праздник, мы знаем. «Помню свой визит в Израиль в связи с открытием памятника советским солдатам», — заметил Путин.

В ответ Нетаньяху заверил, что его страна и народ помнит о решающих для победы действиях СССР. «Мы в Израиле не забываем ни на минуту ту огромную плату, которую заплатил российский народ, которую заплатила Советская армия, героизм, который был проявлен, чтобы добиться победы», — заявил он.

Отметил премьер Израиля, что во время парада на Красной площади рядом сними находился ветеран, освобождавший концлагерь Освенцим. В этой связи он подчеркнул, что Израиль ни на минуту не забывает те огромные жертвы, которые принесли солдаты, которые представляли российский народ, среди которых было около полумиллиона евреев.

«Они спасли свое Отечество, они спасли все человечество», — подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, сегодня израильский премьер вместе с российским лидером присутствовал на военном параде на Красной площади, принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а после стал участником шествия «Бессмертного полка».