Депутат Рады: Киеву не удастся стереть память о настоящих победителях Второй мировой

Киев, 9 мая. Руководство Украины, пытаясь переписать историю и навязывая новых героев, не сможет вычеркнуть из сердец украинцев настоящих победителей Второй мировой войны, заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Александр Вилкул.

Он выступил во время марша мира ко Дню Победы в Днепре. Как отметил украинский политик, в акции приняли участие десятки тысяч жителей города. Они прошли по улицам города и возложили цветы к мемориалам героев войны. Викул подчеркнул, что День Победы для него является важным праздником, так же как для всего народа в целом.

Он добавил, что Киев сегодня пытается переписать историю. По его словам, ему не удастся вычеркнуть память о настоящий героях войны из сердец украинцев.

Напомним, в 2015 году парламент Украины изменил официальное название Дня Победы и вычеркнул из него упоминание о Великой Отечественной войне.