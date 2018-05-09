Турчинов пригрозил санкциями украинским СМИ, транслировавшим парад в ДНР

Киев, 9 мая. Служба безопасности Украины (СБУ) может внести в санкционный список украинские электронные СМИ, транслировавшие военный парад в Донецкой народной республике (ДНР). С такой просьбой обратился в СБУ секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Соответствующая информация также приводится на странице Турчинова в социальной сети Facebook.

«Я обратился с официальным письмом к СБУ по расследованию этого правонарушения и внесения электронных СМИ, обеспечивающих прямую трансляцию «празднования» оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список», — отметил секретарь СНБО.

В среду по случаю 73-й годовщины Дня Великой Победы в столице ДНР Донецке прошел военный парад, во время которого были продемонстрированы образцы современной боевой техники, стоящей на вооружении армии ДНР. Кроме того, прошедшая в Донецке народная акция «Бессмертный полк» собрала более 70 тысяч человек.

В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов. Власти Украины регулярно обвиняют Россию в участии в вооруженном конфликте в Донбассе, хотя Москва является посредником в урегулировании кризиса.